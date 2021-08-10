Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко вернулась на работу

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, впервые с декабря 2019 года приехала на свою работу, где начнет восстанавливать практические навыки, сообщает Украинская правда.

"Произошло событие, за которое мы все так тяжело боролись на судах по "делу Шеремета" для детского врача Юлии Кузьменко – наконец Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности.

С сегодняшнего дня Юлию ожидает адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков", - сообщается на странице в поддержку Юлии Кузьменко.

Сообщается, что Кузьменко, которая 17 лет делала операции на детских сердцах, после 20 месяцев в СИЗО и на круглосуточном домашнем аресте, пришла в свою ангиооперационную.

Сейчас она не в статусе оперирующего хирурга, но в сообществе уверены, что в ближайшее время решатся все юридические моменты, и Кузьменко сможет снова оперировать.

4 августа суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной.