Суперкар Ferrari Roma застрял на тесной Итальянской улице

Владелец суперкара на собственном горьком опыте убедился, что не "все дороги ведут в Рим", сообщает 24 Канал.

Ситуация, которая произошла в Италии с итальянским суперкаром – сплошной каламбур. Это даже аварией не назвать – просто владелец Ferrari Roma решил проехать по узкой средневековой улочке, где даже двум велосипедистам трудно разминуться. И застрял.

Это тот случай, когда аббревиатуру ДТП уместно читать, как “дорожно-транспортное приключение”, а не “дорожно-транспортное происшествие”. На кадрах видео с места происшествия от SupercarsNews можно видеть, как человек суетится возле дорогого купе, пытаясь хоть как-то помочь растерянному водителю, который застрял в салоне автомобиля, который застрял между стен домов.

К сожалению, видео не демонстрирует того, как опрометчивый владелец Ferrari Roma выбрался из этой двойной ловушки, в которую сам себя и загнал. Однако известно, что доставать суперкар пришлось буксиром, после чего были обнаружены повреждения на дверях и боковинах автомобиля. И хотя Roma-самый доступный суперкар в линейке Ferrari, вряд ли ремонт машины будет дешевым.

Напомним, Ferrari Roma оснащается 3,9-литровым V8 мощностью 620 лошадиных сил, размещенным спереди. В Италии суперкар стоит под 200 тысяч евро.