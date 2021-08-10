Дрифт на Софийской площади: участникам грозит тюремный срок

Сегодня утром на Софиевской площади Киева компания Red Bull устроила экстремальные съемки рекламного ролика, сообщает Вести.

На большой скорости машины дрифтовали по пешеходной зоне, вокруг памятника Хмельницкому и прямо перед Софийским собором, оставив существенные следы горелой резины возле исторического памятника. Как заявили в МВД, организаторам грозит тюремный срок.

Организаторы провели съемку рекламы, привлекая две машины. Мероприятие не было согласовано с городской властью, также надлежащей безопасности обеспечено не было.

"Сейчас устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности", - заявили полицейские.

Теперь им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Сейчас площадь отмывают и убирают сотрудники клининговой компании. Говорят - брусчатка повреждена. И на восстановление уйдет несколько дней. Позже стало известно, что певица Alyona Alyona принимала участие в съемках на Софийской площади.

В Сети украинцы полны возмущений, в комментариях отмечают, что Софийская площадь - не трек, а участников дрифта надо заставить отмывать брусчатку от следов резины.

На инцидент также отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. Он призывает привлечь к ответственности компанию Red Bull.