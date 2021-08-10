НАБУ открыло конкурс на должность агента под прикрытием

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло конкурс на вакансию детектива НАБУ под прикрытием. Среди квалификационных требований - высшее образование и общий трудовой стаж не менее семи лет, сообщает Страна.ua.

Все, кто хочет попробовать свои силы в конкурсе на должность агента НАБУ, должны подать документы, а дату и время подачи документов необходимо согласовывать с помощью средства связи, определенного в Профили должности.

"Получение фактических данных, которые могут быть использованы в качестве доказательств совершения уголовных коррупционных правонарушений, отнесенных к подследственности Национального бюро" , - так описана цель должности.

Среди квалификационных требований к должности - высшее образование (какое именно не указано), трудовой стаж не менее семи лет, свободное владение государственным языком. При этом владение иностранным языком на уровне pre-intermediate (один из самых начальных уровней) уже даст дополнительное преимущество.

Кроме того, участникам конкурса нужно будет пройти ряд тестов, в том числе и на знание законодательства 1-го уровня.