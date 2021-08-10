НАБУ открыло конкурс на должность агента под прикрытием

НАБУ открыло конкурс на должность агента под прикрытием

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло конкурс на вакансию детектива НАБУ под прикрытием. Среди квалификационных требований - высшее образование и общий трудовой стаж не менее семи лет, сообщает Страна.ua.

Все, кто хочет попробовать свои силы в конкурсе на должность агента НАБУ, должны подать документы, а дату и время подачи документов необходимо согласовывать с помощью средства связи, определенного в Профили должности.

"Получение фактических данных, которые могут быть использованы в качестве доказательств совершения уголовных коррупционных правонарушений, отнесенных к подследственности Национального бюро", - так описана цель должности.

Среди квалификационных требований к должности - высшее образование (какое именно не указано), трудовой стаж не менее семи лет, свободное владение государственным языком. При этом владение иностранным языком на уровне pre-intermediate (один из самых начальных уровней) уже даст дополнительное преимущество.

Кроме того, участникам конкурса нужно будет пройти ряд тестов, в том числе и на знание законодательства 1-го уровня.

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