Мошенники под видом кредитования отбирали жилье

Сотрудники Госналоговой службы (ГНС) и Национальной полиции в Запорожской области установили факты завладения жильем граждан под видом кредитования.

Сумма проведенных финансовых операций по легализации имущества превысила 4 млн грн, сообщила пресс-служба ГНС.

Налоговики установили, что группа лиц осуществляла кредитование физлиц под залог имущества в Херсонской области, в Крыму и г. Севастополе. При этом злоумышленники искусственно создавали условия для невыполнения соглашений заемщиками.

В дальнейшем они осуществляли перерегистрацию права собственности на недвижимость с последующей продажей. В результате таких действий физлица не задекларировали и не уплатили налогов на сумму более 3 млн грн.

Действовали мошенники без регистрации предпринимательской деятельности и специальной лицензии.

Правоохранители внесли в реестр уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины.