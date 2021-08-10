Могут ли отказать в поселении в общежитие невакцинированным: в МОН ответили

Нет никаких нормативных документов и требований, согласно которым поселение в студенческое общежитие возможно только для вакцинированных лиц.﻿ Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Деловая столица.

Так, комментируя вопрос о поселении в студенческое общежитие только вакцинированных лиц, глава МОН сказал:

"Не может быть такого, это нарушение прав, никаких ни нормативных документов, ни требований нет".

Также Шкарлет добавил, что студенты в основном достигли 18-летнего возраста и могут вакцинироваться от COVID-19, поэтому в учреждениях высшего образования коллективный иммунитет можно сформировать быстрее, чем в школах.