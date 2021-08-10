Вакцина CoronaVac предотвращает летальные случаи - МОЗ

Вакцина CoronaVac эффективна на 98% в предотвращении смерти от COVID-19, на 96% в предотвращении госпитализации и на 94% в предотвращении симптоматической болезни, сообщает Укринформ.

"Исследование на 128 тыс. медицинских работниках в Индонезии, которых прививали от коронавируса вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в предотвращении госпитализации и 94% в предотвращении симптоматической болезни", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что CoronaVac - инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Технология изготовления вакцины хорошо изучена. Первую инактивированную вакцину от полиомиелита создали еще в 1955 году. Сегодня так работают некоторые вакцины от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита.

Вакцина CoronaVac безопасна, потому что не содержит живых компонентов вируса и прошла строгие, хорошо контролируемые исследования. 1 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения.