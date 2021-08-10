В Украине планируют исследовать внедрение 5G

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины проведет исследование 5G-частот в стране. Соответствующее решение одобрил Кабмин, сообщает РБК-Украина.

"Результаты исследования позволяют начать развертывание сетей пятого поколения в диапазоне 700 МГц., поскольку для функционирования этого стандарта связи необходимо провести научно-техническое изучение возможности использования оборудования для обслуживания специальных абонентов совместно с пользователями обычной мобильной связи" , - говорится в сообщении.

Указано, что после проведения исследований в Украине будет установлена плата за пользование этим радиочастотным ресурсом.

"5G в Украине позволит разгрузить имеющийся частотный ресурс и избегать проблем со связью, ведь скорость интернета пятого поколения минимум вдвое больше чем 4G" , - добавляют в ведомстве.

Автор: Мария Кучерявец