Еще три страны примут участие в Крымской платформе

Сегодня три страны подтвердили свое участие в учредительном саммите Крымской платформы. Саммит состоится в Киеве уже 23 августа, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В общем, на саммите Крымской платформы уже будет представлено 37 стран мира.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений" , - подчеркнул он.

Автор: Дмитрий Левицкий