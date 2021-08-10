В КГГА назвали организаторов дрифта в центре Киева "мудаками"
Заместитель председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Константин Усов назвал организаторов съемок рекламы для энергетика "Red Bull", которые испортили историческую памятку в центре столицы, "мудаками", сообщает Деловая столица.
Об этом он написал в Facebook.
"Это не просто недопустимый акт вандализма, это хамское отношение к киевлянам и к одной из наиболее ценных святынь Украины — Софии Киевской… Ну а Ред Булу скажу прямо: вы просто последние мудаки", — написал Усов.
Усов также опубликовал видео, на котором видно, как машины дрейфовали, оставляя после себя на Софийской площади черные следы.
Также заместитель главы КГГА опубликовал обращение ТОВ "Ред булл Украина" к начальнику главного управленя Нацполиции в Киеве Андрею Крищенко. В нем координатор торговой марки Елизавета Онищенко просит разрешение на съемки, добавив, что ТОВ "Ред булл Украина" "гарантирует полную очистку площади и восстановление локации в первоначальный вид".
КГГА разрешения на съемку не дала, о чем свидетельствует еще один опубликованный Усовым документ.
Напомним, организаторам рекламы, в рамках которой машины с логотипами Red Bull дрифтовали на Софиевской площади, может грозить до пяти лет лишения свободы.