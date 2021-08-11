Дожди уходят на периферию: где по прогнозу выглянет солнце 11 августа

К середине недели небо расчистится от дождя частично над центром Украины, от севера до юга. В некоторых областях немного похолодает буквально на пару градусов, но в целом, погода﻿ не сильно будет отличаться от вчерашнего дня.

В среду, 11 августа, на западе Украины температура останется практически на уровне предыдущего дня – около 24-28°С днем и 13-16°С ночью. Такая же температура днем ожидается и в центральной Кировоградской области, а ночью там будет чуть теплее – 15-17°С. На Закарпатье погода тоже не поменяется со вчерашнего дня – 26-29°С днем и 14-16°С ночью. Эти же показатели днем обещают быть также и в центре, на севере страны и в Крыму. Ночью же в этих регионах ожидается 13-19°С, 15-18°С и 19-21°С соответственно. Теплее всего будет, традиционно, на юге и на востоке страны – 29-33°С днем и 18-22°С ночью. Правда, в Херсонской области будет несколько прохладнее – 28-30°С днем, но зато 20-22°С ночью.

Дожди с грозами остаются на западе, на востоке, в Крыму, частично на юге страны (кроме Одесской и Николаевской областей), а также в Днепропетровской области. В Сумской области также ожидается дождь, но без грозы. Самый сильный ветер 11 августа ожидается на юге страны – около 14-18 км/час в среднем, местами шквалы до 22-25 км/час. В центре и на севере будет не менее ветрено – 11-18 км/час в среднем, но в центре также возможны шквалы до 22-25 км/час. Наименее ветрено будет на востоке, на западе страны и в Крыму – около 4-14 км/час в среднем, на западе местами до 18 км/час.

Днем 11 августа в отдельных районах Украины возможен град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности – желтый). Также в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму 11 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 11 августа ожидается температура от 19 до 28°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.