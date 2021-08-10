Бритни Спирс проиграла иск против отца

Американский суд отклонил ходатайство популярной певицы Бритни Спирс о переносе рассмотрения слушания о возвращении в ее собственность особняка, которым на сегодняшний день управляет ее отец, сообщает УНИАН.

На прошлой неделе поверенный Бритни Спирс и ее адвокат Мэтью Розенгарт обратился к суду с просьбой ускорить рассмотрение иска о финансовых обязательствах отца певицы Джеймса Спирса либо приостановить вверенное ему право распоряжаться имением, купленным на деньги его дочери.

Розенгарт аргументировал это тем, что его подзащитная "ежедневно испытывает вред - эмоциональным, психологический и финансовый" из-за действий своего отца.

Адвокат считает, что отстранение Джеймса Спирса имеет решающее значение для благополучия его клиентки и дальнейшего расследования использования им ее денег.

Однако суд Лос-Анджелеса отклонил это ходатайство. Поэтому рассмотрение изначального иска об отмене опеки над Спирс ее отца состоится, как и было запланировано, 29 сентября.

В июле менеджер звезды Ларри Рудольф заявил, что его подопечная хочет официально завершить карьеру, поэтому он увольняется.