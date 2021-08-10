"Талибан" захватил еще город в Афганистане

"Талибан" заявило о взятии города Фарах - столицы одноименной афганской провинции, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахед во вторник, 10 августа.

"Бойцы Исламского эмирата в ходе операции "Аль-Фатх" захватили центр Фараха" , - написал Муджахед.

Как заявили "талибы", администрация губернатора перешла под контроль боевиков. Теперь боевики намерены вытеснить оставшихся военных афганской армии из других районов города.

В свою очередь местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники сообщил о захвате большей части Фараха, в том числе поста полиции.