В Минкульте отреагировали на дрифт в центре Киева

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен по поводу экстремальной съемки с участием машин на Софиевской площади в Киеве и просит компетентные органы провести тщательное расследование, сообщает УНИАН.

"Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И тут даже дело не в замусоренной мостовой, которую хорошо, что уже отмывают. А в, во-первых, ужасном, неподобающем отношении к нашей культуре. Во-вторых – отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - к законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская".

Представьте себе такое, например, в Ватикане на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы либо наказаны, либо бы заплатили штрафы" , – отметил Ткаченко.

Министр заявил, что обратился к Национальной полиции и Киевской городской государственной администрации с просьбой о тщательном расследовании.

Также он отметил, что со стороны Минкульта будет выяснено, как это вообще стало возможным.