В Минкульте отреагировали на дрифт в центре Киева
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен по поводу экстремальной съемки с участием машин на Софиевской площади в Киеве и просит компетентные органы провести тщательное расследование, сообщает УНИАН.
"Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И тут даже дело не в замусоренной мостовой, которую хорошо, что уже отмывают. А в, во-первых, ужасном, неподобающем отношении к нашей культуре. Во-вторых – отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - к законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская".
Представьте себе такое, например, в Ватикане на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы либо наказаны, либо бы заплатили штрафы", – отметил Ткаченко.
Министр заявил, что обратился к Национальной полиции и Киевской городской государственной администрации с просьбой о тщательном расследовании.
Также он отметил, что со стороны Минкульта будет выяснено, как это вообще стало возможным.
"Очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги налагать штрафы или запрет, если такое будет происходить возле исторических памятников", – подчеркнул Ткаченко.