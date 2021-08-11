Коррупционный скандал: сертификаты о знании "мовы" продают за $2000

Тотальная проверка украинских чиновников на знание госязыка уже привела к коррупционному скандалу, сообщает Страна.ua.

Глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили заявил, что требование для госчиновников получать сертификат о знании украинского языка (эта норма закона о тотальной украинизации вступила в силу 16 июля 2021 года) спровоцировало масштабное вымогательство взяток.

По его словам, вместо сдачи экзамена можно купить сертификаты по цене от 200 до 2000 долларов в зависимости от срочности их выдачи.

Учитывая, что до конца года экзамен по государственному языку должны пройти 100 тысяч чиновников, общая сумма коррупционно-мовной ренты получается очень значительной.

В ответ на это заявление Нацкомиссия по стандартам украинского языка обвинила Саакашвили в распространении недостоверной информации и пожаловалась в правоохранительные органы.

При этом интересно, что целый перечень госчиновников, которые были назначены в последнее время, получали такие сертификаты буквально в день своего назначения. В том числе и новая заместитель министра обороны Анна Маляр, которая уже отметилась в скандале с вызовом на ковер украинской спортсменки за совместное фото с россиянкой.

"Госорганы монетизировали патриотизм"

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что в Украине под предлогом проверки знания государственного языка занимаются взяточничеством.

На своей странице в Facebook Саакашвили написал разгромный пост, в котором назвал требование экзаменации на знание украинского языка "очередной кормушкой" , новым способом госчиновников "монетизировать патриотизм".

Саакашвили пояснил, что получить госсертификат хотят 100 тысяч человек, а штат Национальной комиссии по стандартам украинского языка 27 человек. Таким образом, сделал вывод глава Исполнительного комитета реформ, чтобы оценить каждого желающего, потребуются "десятилетия" . В случае же, если сертификация нужна немедленно, этот вопрос можно решить за "небольшое вознаграждение" , отметил Саакашвили.

Цена вопроса - 200-2000 долларов

"Про очередную кормушку под благим предлогом знания государственного языка. Очень часто я вижу отпетых негодяев, которые, надев вышиванку, с жаром рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Монетизировать патриотизм сначала придумали псевдоактивисты, потом – всякого рода чиновники и политики, но я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря – дошло.

Не так давно в Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а совсем недавно – решили, что эта комиссия должна проверять уровень владения государственным языком всех, кто решил пойти работать на государственную службу.

Вначале кандидат должен пройти письменное тестирование, потом написать сочинение, а затем – пройти интервью! Каждый соискатель! В комиссии 27 человек. На данный момент очередь желающих получить нужный "сертификат" доходит до 100 000 человек. Давайте посчитаем, сколько десятилетий понадобиться членам комиссии, чтобы проинтервьюировать каждого соискателя!? Уже сейчас прием новых служащих полностью заблокирован!

Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2000 в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников" , - написал Саакашвили.

Он сказал, что зарплата у большинства чиновников на неруководящих должностях и так крайне невысокая, и найти требуемых служащих на "не хлебную" должность крайне тяжело.

"Видимо, необходимость давать взятку при зачислении на госслужбу должна сразу давать четкое представление о том, куда и зачем они идут работать. Хороший патриотизм.

Зачем вообще, скажите, пожалуйста, нужна какая-то комиссия по проверке знания языка, если в стране есть система образования, которая выдает дипломы с подтверждением владения языком! Или таким образом государство признает, что вся система образования не работает и все дипломы недействительны?! Чтобы исправить сложившийся коллапс, необходимо, во-первых, признать все дипломы о владении государственным языком эквивалентными требуемому сертификату.

Во-вторых, для тех, у кого такого диплома нет, – предусмотреть прозрачную и рабочую систему, которая исключит коррупционный фактор, а не будет его создавать! Пока этого не сделано – это грубая и примитивная кормушка, которая к государственному языку не имеет вообще никакого отношения!

Призываю премьер-министра и профильного министра образования обратить внимание на проблему и немедленно закончить этот беспредел. Все функционирование государства остановлено какими-то мелкими коррупционерами, которые хотят заработать на тех, кто идет трудиться на благо страны. Каким может стать новый государственный чиновник, если перед выходом на работу его заставят заплатить взятку?!" - заявил Саакашвили.

"Разберутся правоохранительные органы"

На это заявление Саакашвили отреагировали в Национальной комиссии по стандартам украинского языка, которая и занимается экзаменацией и выдачей сертификатов чиновникам.

В официальном заявлении комиссии говорится, что "вся система экзаменации выстроена так, чтобы исключить любые коррупционные риски и внешние вмешательства".

"Национальная комиссия по стандартам государственного языка обратилась в правоохранительные органы относительно информации, изложенной гражданином Украины Михеилом Саакашвили в заметке социальной сети "Facebook" и распространенном СМИ. Публичное разбирательство этой ситуации важно, поскольку любые обвинения в неправомерных действиях должны быть подкреплены фактами и доказательствами.

Европейская практика определяет простой и конкретный путь: если определенному лицу стало известно о нарушении действующего законодательства, то необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин!" , - говорится в заявлении.

Напомним, с 16 июля вступила в силу норма закона о функционировании украинского языка как государственного, в которой говорится о том, что госчиновники должны подтвердить свое знание украинского языка, пройдя сертификацию. На пальцах это обозначает, что никто не может быть назначен на госдолжности, не имея соответствующего сертификата о знании украинского языка.

По словам главы Комиссии Орыси Демской, с момента регистрации на экзаменацию соискатель для системы закодирован шифром, и проверяющие не знают, чью работу они оценивают. А это означает, что коррупционные риски в процессе сертификации минимизированы.

Новоназначенные чиновники вне очереди

Однако проблемы поджидают соискателей уже на этапе регистрации. Из-за ограниченного количества мест на экзаменах очень сложно зарегистрироваться и пройти сертификацию.

При этом в реестре выданных сертификатов указано, что целый ряд новоназначенных чиновников прошли такую сертификацию и получили соответствующие документы буквально перед своим назначением.

Например, весьма подозрительно выглядит тот факт, что за 4 августа в реестре отмечены только четверо чиновников, которые были в этот же день назначены на свои должности.

В этой четверке - юрист, эксперт телевизионных шоу Анна Маляр, которая была назначена заместителем министра обороны Украины буквально в тот же день, когда получила сертификат.

При чем выдача сертификата состоялась 4 августа, хотя протокол, якобы, подписан днем ранее - 3 августа.

Аналогичная ситуация с Вячеславом Чаусом, назначенным губернатором Черниговской области, его сертификат также был появился в реестре в день назначения. В день назначения сертификаты получили замглавы МВД Богдан Драпьятый и Мэри Акопян.

При чем, в сертификате сказано, что все эти лица получают документ согласно одному и тому же протоколу №62. Однако в самом протоколе вообще отсутствует фамилия Драпьятого.

А в другом документе, где указан процент, якобы, правильных ответов во время экзаменации, уже появляется фамилия Драпьятого.

Также прямо накануне назначения сертификаты о знании украинского языка были выданы двум заместителям министра инфраструктуры Мустафе Найему (сдал экзамен на 89%) и Василию Шкуракову (85%). Правда в этом случае их имена оказались среди нескольких десятков других чиновников, прошедших экзаменацию.

За первые две недели экзамены на знание госзяыка смогли сдать 2888 человек по всей Украине. Почти половина из них до сих пор не получили свои сертификаты.