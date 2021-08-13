Назван новый признак скорой смерти

Уменьшение роста в среднем возрасте оказалось маркером повышенного риска ранней смерти у женщин — главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили исследователи из Швеции и Дании, сообщает Лента.Ру.

По достижении 50-летия многие люди начинают уменьшаться в своем росте. Этот процесс ускоряется после 70 лет. Чаще всего он вызван уплощением позвоночных дисков, компрессионными переломами позвоночника и искривлением осанки. Ряд новых исследований называют уменьшение роста признаком повышенного риска скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако влияние уменьшения роста на здоровье у женщин недостаточно изучено.

Эксперты из Гетеборгского и Копенгагенского университетов решили выяснить, можно ли по уменьшению роста предсказать смертность пациенток. Ученые наблюдали за 2406 шведками и датчанками, родившимися с 1908 по 1952 год и принимавшими участие в лонгитюдных исследованиях в обеих странах. Рост измерялся два раза: в первый раз, когда женщинам было от 30 до 60 лет, а во второй — через 10—13 лет после этого. В среднем женщины теряли в росте 0,8 сантиметра, однако разброс был значительным — от 0 до 14 сантиметров. Их статья опубликована в журнале BMJ Open.

Дата и причина смерти отслеживались через 17—19 лет после второго измерения. За 19 лет мониторинга умерли 625 женщин. 157 из них скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, 37 из этого числа — от инсультов. Каждый сантиметр потерянного роста ассоциировался с повышенным риском смерти — на 14 процентов у шведок и 21 процент у датчанок. Серьезная потеря в росте — более чем на два сантиметра — увеличивала риск смерти на 74 и 80 процентов соответственно. Совокупный анализ данных показал, что серьезное уменьшение в росте ассоциировалось с почти двукратным увеличением риска смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые подчеркивают, что это исследование было обсервационным и не ставило своей задачей установить причину смертей. На них могли повлиять и неучтенные факторы — физическая активность на предыдущем этапе жизни, курение табака и так далее.