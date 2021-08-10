Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны мира против его режима, сообщает Украинская правда.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что тот поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка.

"Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры" , – заявила она.

В годовщину непризнанных международным сообществом выборов в Беларуси президент США Джо Байден подписал в понедельник указ, которым расширилуже существующие санкции против белорусского режима. Санкции ввели также Канада и Британия.