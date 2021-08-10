Moderna построит завод по производству РНК-вакцин в Канаде

Американская Moderna Inc. построит предприятие по производству РНК-вакцин (вакцин на основе рибонуклеиновой кислоты) в Канаде, сообщает Интерфакс-Украина.

По соглашению с канадскими властями, завод будет выполнять заказы страны на препараты Moderna, в том числе, ее вакцину от COVID-19 на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель в интервью The Wall Street Journal.

По словам Банселя, Moderna обсуждает возможность строительства таких же предприятий с властями ряда европейских и азиатских стран.

Канадский завод будет принадлежать самой Moderna и управляться ею. Он будет аналогичен производственному предприятию компании в Норвуде (штат Массачусетс) и, вероятно, позволит нанять пару сотен сотрудников, отметил Бансель.

Акции Moderna теряют 1,2% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 358%.