Дрифт возле Софии: прокуратура изъяла автомобили

Прокуратура изъяла два автомобиля, которые утром 10 августа устроили дрифт на Софийской площади возле памятника Богдану Хмельницкому в Киеве в рамках рекламной кампании, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"По состоянию на 19.30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия" , — написала она.

Рано утром 10 августа в Киеве неизвестные устроили дрифт среди пешеходной зоны на Софийской площади. Позже стало известно, что это была съемка рекламного ролика. В одном из двух автомобилей, которые устроили дрифт, была певица Alyona Alyona.