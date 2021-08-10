В Беларуси отреагировали на вызов своего посла в МИД Украины

Посольство Республики Беларусь отреагировал на вызов своего руководителя Кирилла Камышева в Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что такие действия МИД подтверждают "недружественные действия Украины в Беларусь", сообщает Новое время.

По данным посольства, во время встречи в МИД обсудили текущее состояние белорусско-украинских отношений. На вопрос, какие подняла украинская сторона, в том числе, связанные с территориальной целостностью Украины, "дали содержательные ответы".

"До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами" , - сообщили в посольстве.

В завершение встречи, отметили в диппредставительстве, акцентировалось заинтересованность Беларуси "в нормальных добрососедских отношениях с Украиной, выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло конструктивного и уважительного диалога".

Накануне Министерство иностранных дел Украины призвало режим Александра Лукашенко отказаться от поддержки политики России, репрессий и преследования собственных граждан, и напомнил, что Украина до сих пор открыта и гостеприимная для белорусов.