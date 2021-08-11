Байден заявил, что власти Афганистана должны защищать себя сами

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана, а местные силы безопасности должны теперь сами сражаться за свою страну, сообщает ТАСС.

"Они (силы безопасности Афганистана) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну. Соединенные Штаты продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая поддержку с воздуха" , - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.