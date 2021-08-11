Коллективный иммунитет к COVID-19 невозможно сформировать - ученые

Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно сформировать, поскольку вакцинированные люди продолжают заражаться﻿. Об этом заявил директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард, сообщает Деловая столица.

Профессор заявил, что кампания по вакцинации от коронавируса не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

"Мы точно знаем, что этот вариант "Дельта", по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент заразится вирусом" , — сказал он.

Поллард отметил, что вакцины могут "затормозить" процесс передачи коронавируса, но пока они не могут остановить его распространение полностью.

"Я думаю, что с этим вариантом ("Дельта" — ред.) мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, потому что он все еще заражает вакцинированных людей" , — пояснил профессор.

Он также предупредил, что может появиться такой штамм коронавируса, который, возможно, даже лучше будет передаваться среди вакцинированных людей.