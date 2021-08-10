В Red Bull прокомментировали скандальный дрифт на Софиевской площади

Компания Red Bull Украина извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве. Ориентировочный размер причиненных убытков составляет около 50 тысяч гривен, сообщает УНИАН.

Обращение они опубликовали в Instagram.

"Red Bull Украина просит прощения у жителей Киева и городских властей за видеосъемку, которая сегодня утром проходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не соблюли все необходимые процедуры. Это было недосмотром с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем" , - говорится в заявлении компании.

В Red Bull отметили, что они хотели оставить площадь в том же состоянии, в котором она была до начала съемок.