Премьер Польши попросил уволить своего зама

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просит президента уволить с должности вице-премьера лидера партии "Согласие", младшего партнера по коалиции "Права и справедливости" Ярослава Говина, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель правительства Петр Мюллер со ссылкой на "Европейскую правду".

"Между нами не хватает доверия, не выполняется порученная правительством деятельность. Вот почему Матеуш Моравецкий сегодня попросил уволить Ярослава Говина" , — сказал Мюллер.

Говин сообщил журналистам, что узнал о своем увольнении из СМИ. Он объявил, что завтра, 11 августа, правление партии "Согласие" будет принимать решение относительно дальнейшего участия в парламентской коалиции.

"Эта отставка фактически является концом коалиции и концом "Объединенных правых" , — подчеркнул он.

Конфликт между двумя коалиционными партнерами вспыхнул после решения уволить из правительства представительницу "Согласия" Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.

В ответ на это правление "Согласия" созвало заседание, где выдвинуло правящей партии "Право и Справедливость" ультиматум, в котором поставило свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок в законодательство.