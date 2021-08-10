В Литве полиция применила слезоточивый газ против COVID-диссидентов

У здания Сейма Литвы прошла акция протеста против введения властями ограничений для невакцинированных граждан. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Об этом во вторник, 10 августа передает местное радио LRT, сообщает Корреспондент.

"По подсчетам правоохранителей, в протестах приняли участие 4500–5000 человек" , - отметили корреспонденты.

Собираться у здания Сейма толпа начала еще утром. К вечеру число протестующих против ковид-ограничений для невакцинированных граждан значительно выросло.

LRT nuotr

Сперва протестующие не давали выйти из здания правительства страны депутатам, а затем в толпе появились файеры, которыми митингующие начали забрасывать правоохранителей. Также в сторону полицейских полетели камни и бутылки с водой. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ, начались задержания.

"Есть пострадавшие, в том числе среди полицейских" , - отметила радиостанция.

Известно, что часть депутатов так и не смогли покинуть Сейм, поскольку протестующие заблокировали выходы из здания. В литовский парламент прибыл генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. К вечеру многотысячная толпа недовольных ограничениями по коронавирусу разошлась и у здания остались порядка 200 человек.

LRT nuotr

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа обратился к протестующим и призвал не препятствовать выходу политиков из здания Сейма, заметив, что демократия не предполагает анархию.

"Свобода протестовать не является свободой применять насилие" , - заявил президент.

Известно, что правительство Литвы с 13 сентября намерено запретить не привившимся жителям страны пользоваться общественным транспортом, а также посещать медицинские учреждения и ряд магазинов, обращаться за контактными услугами.

Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией. Данные меры могут одобрить на заседании Сейма в среду, 11 августа.