Выяснилось, кто станет новым главой Нацполиции Киева

Банковая определилась с кандидатурой на пост главы Национальной полиции Киева. Несмотря на приложенные усилия, министру внутренних дел Денису Монастырскому не удалось провести свою кандидатуру, сообщает Зеркало недели.

На этот пост будет назначена креатура Офиса Президента — полковник полиции Иван Выговский, который на данный момент возглавляет полицию в Полтавской области. До этого он возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

По данным источника издания в ОП, положительную роль в решении о назначении Выговского сыграл заместитель главы ОП Олег Татаров.

Ивану Выговскому 41 год. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность замначальника Главного управления — начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника полиции Полтавской области.

Что касается кандидата на пост главы Национальной полиции Украины, то наиболее вероятной кандидатурой является Вячеслав Аброськин — близкий друг Крищенко. Сейчас он занимает должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Но по его кандидатуре, в отличие от Выговского, акцепта Зеленского еще нет.