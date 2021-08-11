Девушка Протасевича дала интервью белорусским пропагандистам

Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега считает, что к принудительной посадке самолета Ryanair могут быть причастны бывшие коллеги Романа Протасевича, сообщает УНИАН.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1". По её словам, она всегда была далека от политических разборок.

"Из разговоров с Романом был сделан вывод о том, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать" , - сказала Сапега.

Также она прокомментировала информацию о том, что на борту самолета уже находились сотрудники КГБ.

"Ничего подобного не происходило. Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их не было" , - отметила девушка.

Россиянка рассказала, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем раньше, и готова "идти дальше".