На белорусском госканале показали интервью с девушкой Протасевича
Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега считает, что к принудительной посадке самолета Ryanair могут быть причастны бывшие коллеги Романа Протасевича, сообщает УНИАН.
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1". По её словам, она всегда была далека от политических разборок.
"Из разговоров с Романом был сделан вывод о том, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать", - сказала Сапега.
Также она прокомментировала информацию о том, что на борту самолета уже находились сотрудники КГБ.
"Ничего подобного не происходило. Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их не было", - отметила девушка.
Россиянка рассказала, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем раньше, и готова "идти дальше".