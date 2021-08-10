Из-за удара молнии часть Энергодара осталась без света

В Запорожской области часть Энергодара из-за удара молнии осталась без света. Об этом во вторник, 10 августа, заявили представители горсовета Энергодара, сообщает Корреспондент.

"Удар молнии пришелся по 8-у фидеру (между подстанцией "Луч" и ЗТП-18). Из-за этого произошла авария. В результате аварийной ситуации большая часть жилых домов 1-го микрорайона оказалась обесточенной" , - пояснили чиновники.

Они же уточнили, что работники аварийной службы уже установили место повреждения и устраняют проблему.

"Нагрузку переведут на другую линию" , - добавили в мэрии.

Facebook. en.gov.ua

Местный фотограф успел запечатлеть молнию, которая оставила часть города без электрики.