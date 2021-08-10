Рада обновила автопарк на 17 миллионов

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады заключила соглашение с ООО "Артмотор" на поставку автомобилей Toyota Camry стоимостью 17 910 000 гривен, сообщает Зеркало недели.

Об этом идет речь в ProZorro. Скидка составила менее 1%. На тендере компания встретилась с ООО Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" с предложением 17,95 млн гривен.

Верховная Рада заказала 21 черную машину Toyota Camry комплектации Comfort 2021 выпуска с гарантией 100 тыс. км пробега на условиях последующей оплаты в течение месяца. Все автомобили должны быть класса комфорт 2021 года выпуска, черного цвета, с объемом двигателя 2,48 куб. см и с автоматической коробкой передач.

Также они будут укомплектованы акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, обогревом заднего стекла с автотаймером, стеклоочистителями с датчиком дождя, подогревом сидений, климат- и круиз-контролем.

К машине автобаза также заказала то, что не входит в комплектацию Comfort, а именно полное тонирование, комплект зимней резины, замок КПП Construct, защита двигателя из стали и автомобильный набор, в который входит жилет, огнетушитель, трос, аптечка и тому подобное. Парламент должен получить автомобили до 31 декабря 2021 года.