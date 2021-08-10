Убийство заключенных в "ДНР" - открыто уголовное дело

Украинские правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту убийства заключенных в колонии, которую контролирует террористическая группировка «ДНР», сообщает Зеркало недели.

Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли по статье об умышленном убийстве двух и более человек (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса), сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Следствие установило, что 9 августа в Кировской исправительной колонии в оккупированной Крестовке на Донетчине неизвестные убили как минимум двух заключенных.

Один из убитых – 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Личность второго убитого еще не установлена.

Расследование поручили следственному отделу полиции Краматорска.