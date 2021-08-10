Одессит составил завещание на судью, чтобы повлиять на ее "отвод"

В Одессе мужчина завещал часть своего имущества судья Киевского районного суда Ирине Огренич, чтобы иметь повод заявить ей отвод, сообщает Корреспондент.

"Ответчик составил завещание на долю домовладения в пользу судьи, на основании чего заявил ей отвод. Огренич заметила, что завещание было составлено ответчиком за несколько дней до подачи им заявления об отводе судьи от рассмотрения дела. По мнению Огренич, таким образом ответчик хотел повлиять на нее как на председательствующего судью по указанному делу" , – говорится в сообщении Высшего совета правосудия во вторник, 10 августа.

Высший совет правосудия считает, что такие обстоятельства создают угрозу судейской независимости, потому что могут быть способом воздействия на суд, и попросил Офис генерального прокурора открыть уголовное производство по статье о вмешательстве в деятельность судебных органов (ч.1 ст.376 УК Украины).

Как известно, основанием для отвода судьи в гражданском процессе является родственная связь с участниками процесса; участие судьи по делу в другой роли (свидетеля, эксперта и т.д.); прямая или побочная заинтересованность в результате рассмотрения дела; нарушение порядка определения судьи для рассмотрения дела; другие обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности или объективности судьи.