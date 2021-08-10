В Полтаве демонтировали балкон, с которого выступал Гитлер

В Полтаве снесли балкон, с которого, как утверждают историки, в 1942 году выступал с речью Адольф Гитлер, сообщает Корреспондент.

По информации издания Kolo.News балкон снесли с исторического здания на улице Еврейской, 3. То, что балкона нет, заметили активисты общественной организации SavePoltava. Они же подготовили обращение о реставрации балкона и возвращении его на место.

Чтобы выяснить судьбу балкона, журналисты обратились к городским властям. Там им ответили, что балкон был аварийным и представлял опасность для прохожих.

"Чиновники обещают вернуть балкон после реставрации" , - написало издание.

Отмечается, что особняк, с которого демонтировали балкон, появился на углу улиц Европейской и Филиппа Орлика в конце XIX - начале XX века в качестве дома пастора немецких колонистов.

В разные периоды времени в здании проживали секретари обкома КПСС, была поликлиника, в годы Второй Мировой там размещался штаб 6-й и 8-й армий генерала Паулюса. С 1966 года там размещался детский сад.