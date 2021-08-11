Глобальное потепление: каких последствий ждать человечеству

Многочисленные экстремальные погодные явления на планете, которые фиксируются в последнее время, будут проходить на Земле еще чаще. Они стали результатом глобального потепления, вызванного деятельностью человека, которое происходит с беспрецедентной скоростью, сообщает Обозреватель.

"Многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет, а некоторые из уже начавшихся изменений – например, продолжающееся повышение уровня моря, – необратимы в течение сотен или тысяч лет" , – отметили специалисты по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).

Они подчеркнули, что помешать изменениям климата сможет уменьшение выбросов двуокиси углерода, а также других парниковых газов в атмосферу. В таком случае качество воздуха быстро станет намного лучше.

Ученые назвали необратимыми изменения климата и дальнейшие многочисленные экстремальные погодные явления

При этом эксперты утверждают: может понадобиться не менее 20-30 лет для того, чтобы стабилизировалась глобальна температура на Земле.

На сегодня от изменения климата страдают все регионы мира. Но последствия аномальных погодных явлений, считают ученые, со временем будут только увеличиваться.

"При глобальном потеплении на 1,5°C будет расти количество периодов жары, наблюдаться более длительные сезоны тепла и короткие – холода. При глобальном потеплении на 2°C экстремальные температуры будут чаще достигать критических пороговых значений для сельского хозяйства и здравоохранения" , – говорится в научной работе.

Последствия изменения климата: