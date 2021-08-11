Харьковский суд оправдал экс-начальника университета ВС Алимпиева

Дзержинский районный суд Харькова огласил приговор по делу бывшего начальника Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева, обвиняемого в небрежном отношении к военной службе, сообщает Суспільне.

9 августа судья Игорь Семиряд оправдал Алимпиева, рассказал изданию защитник обвиняемого Максим Журавлев. По его словам, в процессе расследования дело переквалифицировали с ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) на ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

"Никаких коррупционных моментов в НАБУ не нашли. Тогда военная прокуратура Харьковского гарнизона расследовала дело по ч. 3 ст. 425 - небрежное отношение к военной службе, совершенное в особый период. Она предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Прокуратура в судебных прениях просила шесть лет лишения свободы. Суд по генералу Алимпиеву вынес следующее: оправдать по всем пунктам обвинения в связи с отсутствием в его действиях состава преступления" , - сказал Журавлев.

По словам адвоката, дело в суде рассматривали с 2019 года, приговор читали в течение пяти часов. Полный текст сторонам предоставят позже. У прокуратуры есть 30 дней на обжалование.