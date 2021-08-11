Зафиксирован новый COVID-штамм "Йота" - смертность до 82%

В Нью-Йорке (США), обнаружен новый штамм коронавируса "Йота" с летальностью до 82%, сообщает Корреспондент.

Об этом пишет российское издание URA.ru со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по медпрофилактике УрФО (РФ) Сергея Токарева, который в свою очередь ссылается на данные портала репринтов MedRxiv.

Врач отмечает, что по сравнению с другими мутациями он передается на 25% быстрее. Новый штамм более патогенный, он "может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавирус".