В РФ депутат застрелил сборщика металлолома

Депутат законодательного собрания Камчатского края от "Единой России" Игорь Редькин говорит, что принял человека за медведя. Есть версия, что на самом деле депутат был пьян, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания "Медуза" трагедия произошла в ночь на 2 августа на свалке у поселка Озерновский. Погибший — 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. Он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот, мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено только 6 августа. 10 августа, после того как многие местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали, что на причастность к инциденту проверяют Редькина, его пресс-служба выпустила официальное заявление от его имени: депутат признался в убийстве, но заявил, что это был несчастный случай.

"Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице" , - заявил Редькин.

Местные СМИ пишут, что на свалку депутат приехал, чтобы поупражняться в стрельбе, а сам он при этом, возможно, был пьян.

Первоначально дело было возбуждено по статье об убийстве (105 УК РФ), но теперь депутата могут обвинить в причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). По этой статье максимальное наказание составляет два года лишения свободы. 10 августа депутат был задержан, меру пресечения ему выберут 11 августа.

Редькин — один из самых богатых региональных депутатов в России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей. Основным его активом является компания "Витязь-Авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы. В законодательном собрании Камчатского края Редькин заседает с 2007 года.