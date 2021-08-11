В Киеве приостановят движение городской электрички
С 11 августа в столице не будет курсировать городская электричка, сообщает Цензор.НЕТ.
"С 11 августа в Киеве временно отменят движение городской электрички №7304, 7311/7312, 7319", - сказано в сообщении Киевской городской государственной администрации.
В КГГА уточнили, что движение приостановлено по техническим причинам. О его возобновлении обещают сообщить дополнительно.
"КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства", - добавляют в КГГА.