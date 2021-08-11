Вымогал $30 тыс "долга": в Кривом Роге задержали "авторитета"

В Днепропетровской области задержан криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя несуществующий долг, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы Офиса генерального прокурора, так называемый смотрящий устанавливал и распространял преступное влияние через доверенных лиц на территории г. Кривой Рог и Криворожского района, облагал предпринимателей - фермеров данью для материального обеспечения, в том числе лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

В октябре 2020 года к подозреваемому обратилась гражданка с просьбой за денежное вознаграждение взыскать с предпринимателя несуществующий долг в сумме 10 тыс долл. Подключив двух доверенных лиц, смотрящий в течение длительного времени требовал у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тыс долларов для погашения "долга" и пополнения "воровского общака", угрожая применением физического насилия.

Во время очередной встречи его сообщники нанесли предпринимателю несколько ударов ножом, причинив легкие телесные повреждения. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший передал часть средств в размере 15 тыс грн.

В настоящее время все подозреваемые, в том числе заказчица, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время санкционированных обысков по месту их проживания и в авто правоохранительными органами изъяты денежные средства, банковские карты, оружие, мобильные телефоны, черновые записи.

Криминальному авторитету и двум его сообщникам сообщено о подозрении в распространении преступного влияния и вымогательстве (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 УК Украины). Гражданке, которая воспользовалась "услугами" этих лиц, сообщено о подозрении в обращении за применением преступного влияния и вымогательстве (ч. 1 ст. 255-3, ч. 2 ст. 189 УК Украины).