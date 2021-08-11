Самое милое фото прибытия Елизаветы II в Балморал
Елизавета II останется в шотландской резиденции до конца лета. Накануне Ее Величество прибыли в замок Балморал, где ее встретили Почетный караул и талисман Королевского полка Шотландии, сообщает Сегодня.
А талисманом является младший капрал Круачан IV, он же шетлендский пони. С ним британскую королеву сфотографировали во время небольшой церемонии за воротами замка.
Снимки были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи. Елизавета II для поездки выбрала розовый аутфит. Образ дополнен платьем в цветочный принт с плиссированной юбкой и розовой шляпкой.