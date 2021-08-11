УПЦ МП отказалась от мероприятий ко Дню Независимости

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не будут принимать участие в мероприятиях, на которых будет присутствовать патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил на брифинге управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. По словам митрополита Антония, "верующие не поймут", если представители УПЦ МП будут присутствовать на одних мероприятиях с патриархом Варфоломеем.

"Поэтому можем сказать однозначно - на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, не будет представителя УПЦ (МП. - Ред.)" , - подытожил митрополит Антоний.

Как известно, Украина в тридцатую годовщину Независимости ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея - первого за 13 лет. В марте Варфоломей подтвердил свое намерение посетить Украину в августе и принять участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости. Официальные даты визита пока неизвестны.