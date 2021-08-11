Тестирование COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно - Минцифры

Осталось подписать соглашения о признании в Европе украинских "ковидных паспортов". Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили официальное письмо Европейской комиссии: украинские электронные сертификаты прошли тестирование, и все хорошо. Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты" , — сказал Федоров.

Министр добавил, что "технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась".

Чтобы украинские COVID-сертификаты признали на политическом уровне, после согласования от Еврокомиссии нужно еще подписание соответствующих соглашений.