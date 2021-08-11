Курс валют НБУ на 11 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 11 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 10 августа, упал на 5 коп до 26.76 за 1 доллар.

Курс евро упал на 17 коп до 31.36 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп до 3.63 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 37.07 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 24 коп до 29.01 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 5 коп до 6.85 за 1 польский злотый.