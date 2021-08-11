Омбудсмен: запрещать работать невакцинированным учителям - незаконно

Руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ учителя к работе в школе, если тот не вакцинировался от COVID-19 это запрещено законом, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook.

"Как гражданин я поддерживаю вакцинацию и считаю, что вакцинироваться должны не только как можно больше педагогов, но и всех граждан в целом. Вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся" , - написал Горбачев.

Он напомнил, что с началом учебного года в случае попадания региона в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону офлайн продолжат работать только те школы, в которых 80% работников вакцинировались от коронавируса. Иначе школы перейдут на дистанционное или смешанное обучение.

Омбудсмен отмечает, что поддерживает вакцинацию и призывает всех учителей делать прививки. Но добавляет, что согласно закону вакцинация пока является добровольной. Поэтому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ учителя к работе в школе, если он не получил прививки.

"Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и буду защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе" , — отмечает Горбачев.

Также он осудил антивакцинаторов, в том числе и среди педагогов, которые отказываются прививаться из-за антинаучной позиции.