Кузин напомнил, какие вакцины можно комбинировать

Главный санитарный врач Украины, эпидемиолог Игорь Кузин напомнил украинцам, что некоторые вакцины можно смешивать и это не приведет к негативным последствиям. Об этом во вторник, 10 августа медик рассказал в интервью Радио Свобода, сообщает Корреспондент.

Чиновник отметил, что в мире существуют четкие рекомендации относительно того, какие препараты от коронавируса можно сочетать между собой.

"Можно смешивать между собой мРНК-вакцины. То есть, если первая доза Pfizer или Moderna, то вторая доза может быть сделана также Pfizer или Moderna. И эти вакцины можно смешивать" , - сказал Кузин.

Также допустимо смешивать вакцину AstraZeneca с вакциной мРНК.

"AstraZeneca может быть введена в качестве первой дозы, тогда вторую дозу можно ввести мРНК-вакцину - Pfizer или Moderna" , - пояснил врач.

Врач подчеркнул, что смешивание других типов COVID-вакцин на сегодняшний день не разрешено, так как нет доказательной базы по безопасности такого процесса. Эксперт отметил, что решение о возможности смешивании вакцин должен принимать врач.