Льготная растаможка евроблях дала сбой

Евробляхи, которые завозили в страну т.н. "верблюды", не смогут растаможиться, пока не погасят штраф в 34 тыс. грн, сообщает UBR.

Дело в том, что человек, который пересекал границу Украины, не имеет права передавать такое авто в управление другому лицу. По факту же на евробляхах у нас часто ездит абсолютно не тот человек, который завозил машину в страну.

Отметим, что льготную растаможку сейчас уже прошли порядка 17 тыс. евроблях из всего завезенных полумиллиона машин. По прогнозам экспертов, реальнее всего, что до окончания срока действия льготной растаможки 10 ноября 2021 года, процедуру смогут пройти еще примерно столько же.

Иными словами, исходя из текущих проблем и отсутствия законных инструментов их решений, не исключено, что большинство украинцев так и не смогут легализовать свой транспорт.

"Еще на этапе разработки законопроекта мы говорили, писали, акцентировали внимание на этих проблемах, но выходит, что законодатели, наверное, сами до конца не понимали, как работает вся эта процедура растаможки на практике. Получилось так, что часть положений они учли, а часть – нет", – подметил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Родственники и друзья попали под удар

Иностранцев, которые ввозили автомобили на еврономерах, "забыли" освободить от ответственности по ст. 469 Таможенного кодекса, которая предполагает штраф в 34 000 грн за передачу транспортного средства в пользование третьему лицу.

Особо остро данный вопрос стоит в Волынской, Львовской и Закарпатской областях, где уже сейчас растаможка почти остановилась, поскольку большинство евроблях для жителей этих регионов ввозили либо их родственники, которые имеют постоянное место жительств в Польше, Германии, Словакии и Чехии, либо друзья-литовцы.

С подобным сталкиваются и диаспоры: грузинская, армянская, азербайджанская, чьи соотечественники ввозили для них автомобили в Украину.

"Западные области приближены к границе с ЕС и некоторые жители в свое время выехали туда для проживания. Вот этих родственников, кумовьев и друзей украинцы из данных регионов и просили ввезти для них евробляху. Конечно, им эти люди небезразличны, и они за них переживают, поскольку те начнут получать штрафы по 34 000 грн" , – говорит юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук.

По его словам, изначально льготная растаможка подразумевала, что, если при легализации евробляхи оплачивается добровольный взнос 8500 грн, тогда лицо освобождается от ряда санкций. Однако штраф по ст. 469 в данный перечень не внесли.

Причину эксперты видят в том, что данные статьи "переписывались" из закона Южаниной, который действовал при "первой льготной растаможке евроблях", а уже через полгода в статью 469 были внесены изменения.

"Поэтому в данной ситуации, к сожалению, таможенники оказываются правы, как бы это не звучало. Они – исполнительный орган, который действует в рамках законодательства. То есть, если в текущей версии закона прописан штраф, то таможня должна составить протокол и выписать 34 000 грн штрафа" , – подчеркивает Бучацкий.

В связи с этим, Львовская область, где больше всего евроблях, на данный момент отстает по таможенной статистике в количестве растаможенных автомобилей. А владельцы таких машин не готовы кроме общих трат на легализацию в размере $2000, "облагать" дополнительным штрафом еще и своих родственников в ЕС.

У многих на это просто нет денег, да и сумма легализации грозит в таком случае превысить стоимость самой евробляхи, говорит Казачук.

Изменения не успеют внести

В своих прогнозах эксперты отмечают, что для того, чтобы поменять закон, нужно будет пройти всю стандартную процедуру его принятия: регистрацию правок, рассмотрение на профильном комитете, первое и второе чтения, голосование в зале, подпись спикера, подпись президента.

С учетом того, что до сентября Верховная Рада в отпуске, процесс вряд ли успеют финализировать до момента окончания срока действия льготной растаможки.

"Я 5-6 лет наблюдаю за тем, сколько времени принимают все эти законопроекты. Зарегистрировать документ – не проблема, но между внесением законопроекта и голосованием – большая разница. Пойдет ли он дальше в зал и будет ли окончательно принят – уверен, что этого не будет" , – подчеркивает глава Института исследований авторынка.

Регламентом предусмотрена процедура ускоренного принятия законопроекта, если, например, он является неотложным для рассмотрения президентом. Однако, по словам Бучацкого, проблемы с растаможкой евроблях вряд ли станут приоритетными.

Вместе с этим в Верховной Раде ходят слухи о возможном продлении льготной растаможки на 90 дней (до февраля 2022 года), чтобы успеть устранить все законодательные недостатки.

Одновременно с этим владельцы евроблях готовятся к массовым акциям протеста уже в первые дни сентября: они намерены требовать внесения для всех проблемных категорий автомобилей на еврономерах в Украине.