В Киеве от COVID-19 умерла вакцинированная женщина

В Киеве в реанимации умерла от COVID-19 женщина через несколько дней после получения первой дозы прививки препаратом Moderna. По данным медиков, дозу вакцины она получила в день, когда у нее проявились симптомы коронавирусной болезни.﻿ Об этом рассказал руководитель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, сообщает РБК-Украина.

Ссылаясь на рассказ врачей инфекционного отделения Киевской городской больницы №4 он сообщил, что 50-летняя пациентка попала в это медучреждение спустя несколько дней после укола, сделанного ей 5 августа. Перед этим, 1 августа, жительница столицы вернулась в Украину из Турции.

"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат" , - говорит Кравченко.

При этом он отметил, что женщина вероятнее всего заразилась COVID-19 еще до вакцинации, соответственно препарат тут не при чем. Хотя тут тоже есть важный нюанс, ведь перед введением пациенту вакцины согласно приказу Минздрава №595 должен проводиться медицинский осмотр.

Кравченко полагает, что женщине сделали укол в продромальный период, то есть уже при наличии инфекции, но когда отсутствуют клинические проявления.

Как в Украине вакцинируют препаратом Moderna

В Украине согласно распределению Минздрава дозы вакцины Moderna используются исключительно для первой прививки. Для второго укола препарат должен поступить в медучреждения после 16 августа.

На днях в Департаменте здравоохранения КГГА подчеркнули, что на сегодняшний день в столице нет проблем с прививками второй дозой. Так, ревакцинация продолжается препаратами AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

Добавим, что 5 августа американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса - поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

Напомним также, что перед этим в Moderna заявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна примерно на 93% через 6 месяцев после второй дозы.

Ранее писали о том, что в начале июля под Винницей умер 47-летний мужчина после вакцинации от коронавируса препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Трагический случай произошел через несколько часов после прививки. Позже выяснилось, что у вакцинированного мужчины были проблемы с сердцем. Так, в областном департаменте здравоохранения считают, что это могло стать причиной смерти.

Автор: Владимир Костырин