Поддельные iPhone и трубки-клоны: кого отключат от мобильной сети

Все мобильные телефоны нужно будет зарегистрировать в единой базе кодов IMEI (International Mobile Equipment Identity – международный идентификатор мобильного оборудования), сообщает UBR.

Для потребителей это может означать повышение цен на "мобилки". Ведь такой шаг ударит по "контрабанде" сотовых гаджетов. А у сотен тысяч наших соотечественников возникнут еще более серьезные проблемы – их "трубки" могут просто замолчать.

Зачем нужна база кодов IMEI

Комитет цифровой трансформации Верховной Рады обнародовал "черновик" законопроекта о внесении изменений в закон "Об электронных коммуникациях".

Авторы документа поставили перед собой цель "защитить интересы государства и потребителей". Для этого нужно "предотвратить пользования конечным оборудованием, законность применения которого на территории Украины не подтверждена".

Все это делается в соответствии с требованиями Международного союза электросвязи.

Народные избранники назвали "острой" проблему с незаконным рыночным оборотом мобильных телефонов, планшетов и другого терминального оборудования мобильной связи. То же относится и к контрафакту, похищениям, несанкционированному вмешательству в программное обеспечение.

В последнем случае имеется ввиду изменение IMEI – например, чтобы "спрятать концы", если телефон был украден и продан с клонированным кодом легального гаджета.

"Контрафактная и контрабандная продукция искажают конкуренцию, приводят к масштабным потерям госбюджета, подпитывают коррупцию, способствуют криминализации обращения такой продукции внутри страны и формируют основу для увеличения налоговой нагрузки на добродетельный бизнес" , – заявляют авторы законопроекта.

Везут "серые" и дорогие аппараты

Нардепы со ссылкой на исследовательскую компанию GfK заявили, что 29% смартфонов в 2019 году попали в Украину без надлежащих таможенных процедур и полной уплаты налогов и сборов. В денежном выражении это $328 млн или 8,5 млрд грн.

Независимая группа аналитиков Ukraine Economic Outllook спрогнозировала, что в 2021 году потери государственной казны от контрабанды техники и электроники достигнут $1 млрд.

Серый импорт среднего и премиального сегментов данной продукции вырос на 9% даже в течение пандемического 2020 года.

Поможет ли "перепись мобилок"

Мнения опрошенных экспертов по поводу данной законодательной инициативы разделились.

Например, бывший (2019-2020 гг.) глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов считает целесообразным глобальный подход в данном вопросе.

"Надо "просто" сделать таможенную реформу. И тогда существенно уменьшится контрабанда всего" , – заявил он.

Вопрос об возобновлении учета кодов IMEI уже несколько лет в повестке дня Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).

"Считаем, что это зло, но на порядок меньшее, чем сложившаяся сегодня ситуация с контрабандой устройств, имеющих SIM-карты и – соответственно – коды IMEI. Это – смартфоны, планшеты, телефоны" , – рассказал﻿ гендиректор АПИТУ Юрий Пероганич.

Он не согласился с аргументом о том, что "прежде всего нужно навести порядок на таможне". При этом уточнил, что более корректно говорить не "контрабанда", а "нарушение таможенных правил" или "безналоговый ввоз".

Последний бывает как легальный, так и нелегальный – оба варианта гендиректор АПИТУ назвал "злом", причиняющим вред экономике и обществу.

В отличие от, например, свинины, которую можно нелегально ввезти в Украину и утверждать, что "она из соседнего села", с сотовыми гаджетами все иначе.

"Если есть механизм, который позволяет внутри страны установить, каким способом было ввезено данное устройство, то им нужно воспользоваться" , – подчеркнул он.

Поэтому бизнес поддерживает намерение ввести в действие такой механизм, отметил Юрий Пероганич. По его словам, расходы на администрирование такой базы будут значительно меньшими, чем польза для общества.

По его мнению, есть еще один важный момент – неравные конкурентные условия между украинскими и зарубежными компаниями. Ведь при экспорте иностранный производитель получает возмещение налога на добавленную стоимость.

Подобная продукция, выпущенная в Украине, будет заведомо проигрывать в цене заграничным аналогам.

Замглавы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации, нардеп Александр Федиенко назвал главное отличие обнародованного законопроекта.

"Людей вообще нет. То есть все делается автоматически. При пересечении таможенной границы перечень этих IMEI автоматически попадает в базу" , – объяснил он.

Для себя нардеп определил "борьбу с воровством мобильных устройств", как главный приоритет.

"Если украденный телефон будет продолжать работать, то мы это (воровство – ред.) не прекратим" , – уверен Федиенко.

Поэтому такие гаджеты нужно блокировать, отметил он.

"В нашу страну завозят любой китайский хлам, которого просто огромная куча здесь и который работает как попало" , – рассказал он.

В будущем это может сулить серьезные проблемы, например, с кибербезопасностью.

Александр Федиенко поделился личным опытом, когда к нему приходят сотни посетителей и жалуются, мол, "купили новый телефон, а он проработал всего два дня". Такое, например, случается с "качественными подделками айфонов".

Покупатели подобной контрафактной продукции в конце концов остаются один на один с проблемой. Но в итоге обвиняют государство, считая, что оно должно было защитить их.

Юрий Пероганич согласился с предположением, что на товар, ввезенный без уплаты положенных сборов, цены могут быть ниже.

"Если мы перестанем платить налоги, тогда у нас не будет государства. Ни пенсий, ни медицины, ни обороны, ни образования, ни безопасности – ничего не будет" , – констатировал он.

Амнистия для "серых" телефонов

Со ссылкой на данные операторов он сообщил, что в их сетях работает несколько сотен тысяч "клонов" – мобильных устройств с одинаковыми кодами IMEI.

В законодательстве должно быть предусмотрено прекращение практики, когда при покупке нового телефона его IMEI совпадает с имеющимися в базе, добавляет эксперт. А с течением времени, примерно в течение пяти лет, когда существующие устройства устареют физически или морально, проблема с клонами будет решена автоматически.

Александр Федиенко отметил, что предложенные нормативные изменения могут повлиять исключительно на "черный" и "серый" бизнес. При этом рядовых пользователей никто не будет заставлять куда-то идти и что-то регистрировать.

По его словам, в документе заложен механизм амнистии. То есть все устройства, которые попадут на рынок до вступления в силу закона, смогут работать и дальше.

Как проверить код IMEI на своем смартфоне

Для проверки кода IMEI существует специальная комбинация цифр.

Нужно на клавиатуре телефона набрать *#06# – на экране появится уникальный 15-значный заводской номер устройства. Для смартфонов с двумя SIM-картами, соответственно, появятся две комбинации цифр.

Естественно, эти коды – и на дисплее, и на упаковке – должны совпадать. Иначе – стоит насторожиться.