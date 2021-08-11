Google запретит таргетировать рекламу на детей

Google заявила об изменениях в политике конфиденциальности для пользователей младше 18 лет, сообщает УНИАН.

"Некоторые из наших самых популярных продуктов помогают детям и подросткам исследовать интересующие их темы, узнавать больше об окружающем мире и общаться с друзьями. Мы стремимся постоянно делать эти впечатления более безопасными для них. Вот почему в ближайшие недели и месяцы мы собираемся внести ряд изменений в учетные записи Google для людей младше 18 лет" , - говорится в официальном блоге компании.

В частности, компания будет блокировать таргетинг рекламы на основе возраста, пола и интересов для пользователей младше 18 лет.

"Мы начнем развертывание этих обновлений в наших продуктах во всем мире в ближайшие месяцы. Наша цель - обеспечить дополнительную защиту и удобство размещения рекламы в Google в соответствии с возрастом" , - отмечают в компании.

Также в своей поисковой системе в ближайшие месяцы Google собирается сделать безопасный поиск настройкой по умолчанию для пользователей до 18 лет. Кроме того, компания отключит историю местоположений для таких пользователей без возможности включения, а также даст возможность по запросу самих детей или их родителей/опекунов удалять изображения с этими детьми из результатов поиска.

"Конечно, удаление изображения из поиска не приводит к его удалению из интернета, но мы считаем, что это изменение поможет молодым людям лучше контролировать свои изображения в интернете" , - говорят в Google.

На YouTube для пользователей младше 18 лет компания включит функцию перерыва и напоминания перед сном, отключит автовоспроизведение роликов, а также изменит настройку загрузки видео по умолчанию, сделав ее наиболее конфиденциальной. А на YouTube Kids - добавит опцию автовоспроизведения, но отключит ее по умолчанию, чтобы родители могли сами контролировать процесс просмотра.

В ближайшие месяцы компания планирует представить новые средства защиты детей и в Google Assistant, чтобы не допускать появления контента для взрослых, когда сервисом пользуется ребенок.

В магазине приложений Google Play появится новый раздел, позволяющий родителям узнать, какие приложения подходят для семейного использования по меркам Google. Авторы приложений должны будут подробнее делиться информацией об использовании собранных данных, чтобы родителям было легче решить, можно ли ребенку пользоваться такими приложениями.