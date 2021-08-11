Основные шаги на пути к продаже земли

Для реализации гарантированных новым законодательством прав владельцам земли необходимо осуществить определенные обязательные шаги, сообщает AgroPortal.

Об этом рассказал адвокат, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» Олег Качмар.

«В первую очередь нужно проверить, зарегистрирован ли земельный участок в Государственном земельном кадастре. В случае отсутствия регистрации владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. В результате владелец должен получить выписку, подтверждающую внесение участка в Государственный земельный кадастр, в которой указан его кадастровый номер», — отмечает эксперт.

Вторым шагом будет проверка регистрации права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество: Кабинет электронных сервисов. Для регистрации права нужно обращаться в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, к нотариусу или в ЦНАП.

«После регистрации права собственности на землю нужно получить бумажную или электронную выписку из Государственного реестра прав. Чтобы узнать минимальную цену на земельный участок, по которому сделка купли-продажи может осуществляться, стоит ознакомиться с ее нормативной денежной оценкой. Это касается цены продажи земельных участков, выделенных ранее в качестве паев, и применяется до 1 января 2030 года. Получить выписку из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка возможно с помощью электронных сервисов земельного кадастра», — рассказывает Олег Качмар.

После этого владельцу земельного пая нужно проверить регистрацию договора аренды на недвижимое имущество в Государственном реестре вещных прав и выбрать нотариуса.